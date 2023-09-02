Ученые из Национальной астрономической обсерватории (NAOC) Китайской академии наук вместе со своими международными партнерами использовали крупнейший в мире сферический радиотелескоп «Тьяньян» (известный также как FAST), расположенный в провинции Гуйчжоу на юге Китая, для идентификации двойной системы пульсаров M71E, заполнив ранее существовавший пробел в понимании стадий эволюции подобных звезд. Об этом сообщает сайт SciTechDaily. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Первый пульсар был открыт в 1967 году. На данный момент обнаружено около 3000 этих звездных объектов, которые отличаются удивительно быстрым вращением. Некоторые пульсары расположены в двойных системах звезд-спутников, и при близком их расположении друг к другу пульсар начинает поглощать материал звезды-«компаньона», усиливая тем самым скорости вращения.

Звезда-спутник в такой системе, как правило, изначально более массивна. Когда пульсар начинает ее «поедать», две звезды сближаются и вращаются вокруг друг друга с возрастающей скоростью. Но далее, когда звезда теряет массу и становится легче, пульсар уже не может продолжать «подпитываться», и начинает отталкивать звезду-«компаньона». В результате орбитальная скорость пульсара замедляется.

Такое поведение, напоминающее поведение пауков-самок в отношении самцов, вдохновило астрономов назвать объекты на этих двух стадиях «паукообразными пульсарами». Ранее были обнаружены двойные системы пульсаров лишь в каком-либо из этих состояний. Но при том, что эволюция между стадиями занимает длительное время – до сотен миллионов лет, промежуточные состояния пока что не были зафиксированы.

Причина в том, что период обращения промежуточного пульсара, предсказанный этой теорией, будет очень коротким, а расстояние между двумя звездами будет очень близким, что создает проблемы для наблюдения. Поэтому теория эволюции пульсарных систем пауков считалась «не полностью доказанной».

Однако теперь возможность такого эволюционного пути была подтверждена FAST – крупнейшим и наиболее чувствительным радиотелескопом в мире, чья антенна имеет диаметр 500 метров. Исследовательская группа использовала долгосрочные наблюдения с помощью FAST, чтобы обнаружить систему «паукообразного пульсара», получившую наименование M71E. Период обращения орбиты пульсара в этой системе является самым коротким из когда-либо обнаруженных – всего 53 минуты.

Основываясь на различных признаках во время наблюдения, исследователи определили, что система находилась в промежуточном состоянии пульсара на эволюционном пути от одной к другой стадии, восполнив тем самым недостающее звено в теории эволюции «паукообразных пульсаров».

«Орбитали двойной системы звезд расположены практически лицом к лицу, и такая система встречается крайне редко. FAST нашел ее в огромном звездном море, используя свои чрезвычайно высокие возможности обнаружения», – отметил астроном NAOC Цзян Пэн, один из соавторов исследования.