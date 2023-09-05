Российский актер Артур Смольянинов (признан Минюстом РФ иностранным агентом) эмигрировал из страны и регулярно критикует специальную военную операцию, проводимую ВС РФ на территории Украины. Во время своего интервью для YouTube-канала
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Российский актер Артур Смольянинов (признан Минюстом РФ иностранным агентом) эмигрировал из страны и регулярно критикует специальную военную операцию, проводимую ВС РФ на территории Украины.

Во время своего интервью для YouTube-канала «Говорящие головы» актер честно признался, что ему очень жаль, что в России продолжают происходить масштабные фестивали и мероприятия, но на них ему закрыта дорога. По его словам, неприятно осознавать факт того, что он больше не может принимать участия в фестивалях и концертах, проводимых в России. «Я смотрю: они там. И вот, концерт. И всё хорошо. А я здесь. А почему я здесь? Я просто не понимаю», – рассказал актер.

За рубежом Смольянинов не столь востребован, как ранее было в России. Например, в Латвии актер снялся в одной рекламе и озвучил два фильма со своим участием, однако эти картины в прокат до сих пор не вышли. По его словам, он планирует заниматься музыкой, а возвращаться в Россию, «такую, какой она есть сейчас», он не желает, да и «шансов у него нет».

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