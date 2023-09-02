Осложнения, возникшие после пластической операции, стали причиной смерти популярной 43-летней актрисы из Аргентины Сильвины Луны. Трагическую новость сообщает издание Buenos Aires Times. Известной актрисе поставили диагноз гиперкальциемия еще в 2011
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Осложнения, возникшие после пластической операции, стали причиной смерти популярной 43-летней актрисы из Аргентины Сильвины Луны. Трагическую новость сообщает издание Buenos Aires Times.

Известной актрисе поставили диагноз гиперкальциемия еще в 2011 году сразу после неудачной пластической операции. В итоге болезнь прогрессировала и привела к развитию острой почечной недостаточности. Поэтому в последние месяцы жизни актрисе приходилось проходить курс диализа еженедельно, чтобы продолжать жить.

После очередной процедуры диализа у актрисы развились осложнения, возникшие на фоне коронавирусной инфекции. В результате госпитализация продлилась целых 79 дней. Актриса Сильвина Луна ушла из жизни 31 августа в больничной палате одного из госпиталей Буэнос-Айреса.

Родившаяся 21 июня 1980 года в аргентинском городе Росарио Сильвина Луна стала популярной после участия в съемках реалити-шоу «Большой брат» в 2001 году.

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