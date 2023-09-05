Российская актриса и кинорежиссер Анна Цуканова-Котт поделилась на своей страничке популярной соцсети новостью, что вскоре выйдет премьера видеоклипа немецкой группы Rammstein на композицию «Zunge» (Язык – ред.). Режиссером клипа является,
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Российская актриса и кинорежиссер Анна Цуканова-Котт поделилась на своей страничке популярной соцсети новостью, что вскоре выйдет премьера видеоклипа немецкой группы Rammstein на композицию «Zunge» (Язык – ред.). Режиссером клипа является, собственно, Анна. А главную роль в клипе для песни Тилля Линдермана сыграла популярная российская актриса Аглая Тарасова.

Анна Цуканова-Котт отметила, что ролик был снят еще два года назад. Однако премьера клипа Линдермана состоится только сейчас. До выхода клипа осталось ждать совсем немного, она состоится 8 сентября. На ее страничке в популярной соцсети можно увидеть тизер видеоклипа Линдермана. Судя по кадрам, атмосфера клипа будет довольно-таки мрачной.

Анна Цуканова-Котт стала популярна благодаря участию в юмористическом видеожурнале «Ералаш». Сейчас она является не просто востребованной актрисой, снявшейся во многочисленных проектах, но и пробует себя в качестве режиссера.

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