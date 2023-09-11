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Российская актриса театра и кино Анна Михалкова давно не появлялась на светских мероприятиях. Но недавно журналисты увидели Михалкову на курорте Роза Хутор. Артистка прибыла в Сочи на премьеру новой картины.

Для премьеры Михалкова выбрала простой, но стильный образ. Актриса надела бархатное черное пальто в пол и черные балетки. Под пальто можно было рассмотреть подол платья молочного цвета с переливающимися пайетками. Свой образ актриса дополнила маленькой черной сумкой.

Анна Михалкова исполнила главную роль в картине режиссера Анны Меликян «Чувства женщины». Сюжет фильма рассказывает о главной героине, которая слышит голоса инопланетян. Также в фильме снялись Екатерина Андреева, Олег Ягодин, Тимофей Трибунцев, Мария Бердинских, Полина Васильева, Екатерина Новокрещенова и Елена Фомина.

Михалкова редко появляется на премьерах фильмов, однако в этот раз она не могла проигнорировать мероприятие. По словам режиссера картины Анны Меликян, другие актрисы на эту роль не рассматривались, так как сценарий писался именно под Михалкову.

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