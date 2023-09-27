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Популярная певица ANNA ASTI (настоящее имя Анна Дзюба) вместе со своей командой презентовала в Москве собственный музыкальный лейбл. Он получил название, связанное с ее первой сольной композицией. Лейбл называется Fenix Music. Об этом сообщили в пресс-службе певицы.

Исполнительница поблагодарила свою команду за поддержку и профессионализм, отметив, что безумно благодарна своим коллегам. «Я безумно благодарна профессионалам, а теперь уже партнёрам, с которыми мне посчастливилось работать на протяжении всего этого времени и создать этот лейбл», – поделилась артистка.

Компания будет оказывать услуги другим артистам: запись песен и организация концертных туров. Руководителем компании будет генеральный директор лейбла Сергей Красненко, который ранее занимал должность коммерческого директора Universal Music Group.

Сейчас в каталоге Fenix Music значатся такие российские исполнители, как ANNA ASTI, Элджей, Лолита, Коста Лакоста, ST, RSAC, Найк Борзов и другие.

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