Комик Александр Морозов, который участвовал в шоу «Кривое зеркало» на протяжении 11 лет, рассказал «Аргументам и фактам» о причинах его закрытия.

Он отметил, что для любого телевизионного проекта 11 лет – это довольно большой срок. Со временем участники шоу начали постепенно «скисать» и покидать программу. Авторы тоже исписались, актеры даже смеялись над ними по этому поводу.

«Мы даже над авторами стали шутить: “Вы уже сами у себя воруете шутки”», – сообщил Морозов.

Также он отметил, что зарплаты на телевидении устраивали далеко не всех артистов «Кривого зеркала», поэтому они предпочитали ездить не гастроли, а не продолжать сниматься в программе.

Морозов прокомментировал слухи о том, что смех на «Кривом зеркале» был не настоящим.