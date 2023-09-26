Известная российская актриса Наталья Рудова снимается только в кинопроектах и сериалах. В театре актриса никогда не играет. По словам 40-летней артистки, она играла в театре лишь во время учебы в театральном.

Рудова отметила, что ей не нравится прямой контакт со зрителем. «Не потому что отсутствуют дубли, не в этом дело. Мне не нужны аплодисменты, вот в чём фишка, я не люблю аплодисменты», – объяснила актриса. Наталья также заявила, что не нуждается в прямом признании публики. «Мне достаточно того, что подойдет ко мне режиссер, скажет, что это было гениально».

Наталья Рудова изначально работала фотомоделью, а актерскую карьеру начала с «Ералаша». Она известна многочисленными ролями в российских сериалах таких как «Татьянин день», «Молодежка», «Тонкий лед», «Универ. Новая общага», «Жизнь по вызову». Также она снималась и в полнометражных фильмах: «Что творят мужчины», «Любовь в городе ангелов», «Женщины против мужчин» и другие.