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Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева исполнила главную роль в новом комедийном сериале на СТС под названием «Галя, у нас отмена». Компанию актрисе на съемочной площадке составили такие звезды, как Максим Лагашкин и Настасья Самбурская. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «СТС».

«Название нашей комедии – «Галя, у нас отмена!». Новый проект от создателей «Кухни» расскажет о не менее интересном закулисье – столичного гипермаркета – и его обитателях», – сообщается в публикации канала.

В новой комедии речь пойдет о том, как молодой парень по имени Фил случайным образом узнает от директора гипермаркета выигрышные номера, присвоенные бутылкам с алкоголем в рамках лотерейного розыгрыша. Герой недолго думая решает устроиться на работу в магазин, чтобы заполучить в свои руки ценный приз.

Кроме актрисы «Уральских пельменей» в съемках сериала приняли участие такие актеры, как Тимофей Зайцев, Алексей Кривеня, Дарья Петриченко и Артем Кошман.

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