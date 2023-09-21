Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Народный артист России Дмитрий Харатьян в ходе своего интервью «КП» в очередной раз обозначил свою позицию по специальной военной операции. Актер заявил, что у него ни на секунду не возникло сомнений, на чьей стороне оставаться.

По его словам, в настоящий момент происходит не локальный конфликт между Украиной и Россией за территорию, а столкновение двух разных мировоззрений. Харатьян подчеркнул, что никогда не сомневался на чьей стороне быть. Для него Россия – это не просто большая территория, а огромная русская идея, где важны герб, флаг, присяга, соотечественники, а также люди, готовые отдать свою жизнь за Родину на передовой.

«Сейчас идёт исторический процесс передела мира. Решается судьба и России, и мира в целом. Мы переживём происходящее. Мы уже стали сильнее, поэтому не так страшны санкции и отношение Запада, хотя как яростно все возненавидели нас. Как быстро и по щелчку все поменялось. Это закаляет, сплачивает нацию, народ. Мы действительно самодостаточная страна», – заявил артист.

Вам может понравиться

Липовой назвал налет дронов ВСУ на Крым попыткой Киева «выместить зло за провал на ГА ООН»

По данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночь на 21 сентября вооруженные силы Украины попытались нанести массированный удар беспилотными летательными аппаратами по Крыму. Всего в небе над Крымом был сбит

Алиев: операция Азербайджана в Карабахе остановится после сдачи оружия армянскими ВС

Баку остановит антитеррористическую операцию сразу же, как только ВС Армении сложат оружие. Также заявление в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

Секс-скандал вокруг игроков «Реала»: выявлена новая пострадавшая

Против четырех игроков молодежной команды мадридского футбольного клуба «Реал» выдвинуто обвинение сексуального характера. Во время судебного расследования была обнаружена еще одна пострадавшая девушка. Напомним, что четыре игрока «Реала» обвиняются в