Народный артист России Дмитрий Харатьян в ходе своего интервью «КП» в очередной раз обозначил свою позицию по специальной военной операции. Актер заявил, что у него ни на секунду не возникло сомнений, на чьей стороне оставаться.

По его словам, в настоящий момент происходит не локальный конфликт между Украиной и Россией за территорию, а столкновение двух разных мировоззрений. Харатьян подчеркнул, что никогда не сомневался на чьей стороне быть. Для него Россия – это не просто большая территория, а огромная русская идея, где важны герб, флаг, присяга, соотечественники, а также люди, готовые отдать свою жизнь за Родину на передовой.

«Сейчас идёт исторический процесс передела мира. Решается судьба и России, и мира в целом. Мы переживём происходящее. Мы уже стали сильнее, поэтому не так страшны санкции и отношение Запада, хотя как яростно все возненавидели нас. Как быстро и по щелчку все поменялось. Это закаляет, сплачивает нацию, народ. Мы действительно самодостаточная страна», – заявил артист.