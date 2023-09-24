Российский актер театра и кино Анатолий Васильев, который полюбился многим российским зрителям, своей ролью в сериале «Сваты», рассказал, почему решился уйти из проекта. Васильев воплотил роль Юрия Анатольевича Ковалева в первых четырех сезонах. Он подчеркнул, что ему все время не хватало «глубины» в его персонаже. Актеру не хотелось играть в сериале, который зрители просто смотрят от нечего делать.

Поэтому он предложил руководству проекта сделать сериал не просто комичным, а более жизненным, чтобы зрители могли увидеть не только шутки, а более глубокий сюжет с хорошей актерской игрой. Однако и руководство, и основной актерский состав, все устраивало. Никого не волновали подобные вопросы. Актер устал играть однообразную роль, поэтому в пятом сезоне покинул проект.

Васильев также рассказал, что многие его коллеги по сериалу в жизни совершенно не похожи на своих персонажей. Он отметил, что актриса Людмила Артемьева, исполняющая роль его супруги в «Сватах», в жизни просто не подпускала к себе поклонников сериала. «Людмила шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было… Мне стыдно было находиться рядом во время подобных сцен, я убегал», – рассказал артист.