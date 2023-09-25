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Актер Александр Петров рассказал, как сложно ему играть в фильмах с постельными сценами. На программе «Шоу Воли» он наглядно продемонстрировал, почему такие сцены создают проблемы.

Артист в ответ на просьбу Павла Воли показать, что именно ему не нравится в постельных сценах, попросил соведущего Илью Соболева взобраться на стол. Тот занял указанную Петровым позу, что должно было продемонстрировать, как снимаются подобные эпизоды.

После этого Петров рассказал, что режиссер и другие создатели фильма во время схемок сексуальных сцен не просто сидят вокруг актеров и наблюдают за происходящим, но еще и ходят вокруг них и подсказывают, что нужно делать.

«Они не просто сидят вокруг тебя, а бегают, что-то поправляют. «Можешь здесь остаться? Сейчас мы линзу посмотрим. Все, хорошо, давайте поправим грим. Ногу вот сюда. И… Начали!» — рассказал артист.

Он отметил, что по этой причине постельные сцены оказываются самыми сложными морально и физически. Соболев, который все это время оставался на столе, попросил дорисовать ему на столешнице женщину, чтобы ситуация не выглядела как интимные отношения с предметом мебели.

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