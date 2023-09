Певица Бейонсе в социальных сетях опубликовала фотографии с концерта в Санта-Кларе. Он стал продолжением 9-го гастрольного тура Renaissance Tour, который продлится до 1 октября.

На сцене 41-летняя исполнительница появилась в эффектном и откровенном боди из страз. В качестве аксессуаров, блестяще довершающих образ, она выбрала солнцезащитные очки и перчатки черного цвета, а также босоножки на высоком каблуке.

Дизайнеры выполнили боди в стиле коллекции Spring Summer 2012 году, которую представил культовый бренд Prada.

Поклонники певицы, побывавшие на концерте, назвали его величайшим шоу, на котором они когда-либо присутствовали.

«Спасибо, королева», – написал один из подписчиков в социальной сети.

В текущем году Бейонсе завоевала сразу четыре премии «Грэмми», победив в номинациях Лучшая песня в стиле R&B» («Cuff It»), «Лучшее традиционное R&B-исполнение» («Plastic Off The Sofa»), «Лучший танцевальный/электронный альбом» («Renaissance») и «Лучшая танцевальная запись» («Break My Soul»).