В ходе встречи с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок назвала «кокаиновым» украинское зерно. Эту досадную ошибку она допустила на пресс-конференции с журналистами. Бербок высказала
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В ходе встречи с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок назвала «кокаиновым» украинское зерно. Эту досадную ошибку она допустила на пресс-конференции с журналистами.

Бербок высказала благодарность Румынии за расширение инфраструктуры, которое позволяет увеличить «коридоры солидарности», передает РИА Новости.

«Это позволит до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно», – заявила глава МИД Германии.

Бербок допускает подобную оговорку уже во второй раз. Ранее, комментируя события на востоке Украины, она назвала его «Восточной Кокаиной».

Также министр заявила, что беспрецедентные санкции, которые были введены Западом против России, не сработали.

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