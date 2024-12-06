Жители Башкортостана все чаще выбирают пляжный отдых в теплых странах, чтобы избежать суровых зимних холодов. В сезоне 2024/25 наиболее популярными направлениями среди туристов из Уфы стали Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Шри-Ланка и Мальдивы. Об этом рассказал генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан.

Прямые рейсы из Уфы этой зимой организованы в ОАЭ, Египет и Таиланд, что делает эти направления особенно доступными. Путешествия на Шри-Ланку и Мальдивы, напротив, требуют пересадок, обычно через Москву или Дубай. Тем не менее, эти экзотические места привлекают обеспеченных туристов из региона. Мальдивы давно стали привычным выбором для отдыха россиян, а Шри-Ланка за последние годы существенно повысила уровень туристического сервиса, что также объясняет растущий интерес к этому направлению.

Стоимость отдыха варьируется в зависимости от предпочтений туристов. Например, шесть ночей на Мальдивах для двоих в отеле с одной звездой обойдутся в сумму от 213 тысяч рублей, согласно системе онлайн-бронирования Coral Travel. Несмотря на это, такие направления остаются востребованными среди жителей Уфы, стремящихся к уникальным впечатлениям и спокойному отдыху.

Эксперты отмечают, что внутренний туризм также остается популярным среди жителей Башкортостана, особенно горнолыжные курорты. Однако, в отличие от зарубежных поездок, такие путешествия чаще организуются самостоятельно. Это связано с удобством онлайн-бронирования, отсутствием необходимости пересечения границы и стабильностью цен, не зависящих от курсов валют.

Таким образом, туристические предпочтения жителей региона становятся все разнообразнее, охватывая как теплые пляжи дальних стран, так и активный отдых в пределах России.