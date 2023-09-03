Российский актер Кирилл Ильин был найден мертвым в своей квартире. Отмечается, что молодой артист умер на 33-м году жизни еще 24 августа. Причина его смерти на данный момент неизвестна. Кирилл
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Российский актер Кирилл Ильин был найден мертвым в своей квартире. Отмечается, что молодой артист умер на 33-м году жизни еще 24 августа. Причина его смерти на данный момент неизвестна.

Кирилл Ильин был художественным руководителем театра-студии «Мысль» в Севастополе. Артист известен своей ролью в фильме о Донбассе под названием «Солнцепек». Кроме того в его фильмографии есть работы в проектах «Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Капитан Голливуд», «Гражданская жена». Также Ильин сыграл в фильме «Остров Юрьева» роль лейтенанта полиции. Однако данная картина еще не вышла на экраны, так как находится на стадии производства.

Напомним, что фильм «Солнцепек», повествующий о событиях в Донбассе в 2014 году, был снят режиссерами Максимом Бриусом и Михаилом Вассербаумом. Премьера картины состоялась в августе 2021 года. Отмечается, что в картине также рассказывается о бойцах частной военной компании «Вагнер». Известно, что спонсором фильма стал Евгений Пригожин.

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