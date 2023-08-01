Популярная российская актриса и звезда телесериала «Не родись красивой», в котором она исполнила роль Киры Воропаевой, Ольга Ломоносова рассказала о своем детстве, которое она провела вместе с родителями в Киеве.

Актриса российского кино родилась в Донецке, где на бульваре Пушкина жила ее бабушка. Однако после Чернобыльской катастрофы ее отца по работе перевели в Киев, куда впоследствии перебралась и Ольга со своей матерью. По словам Ломоносовой, столица Украины показалась ей в детстве огромным иностранным мегаполисом, поскольку везде были вывески и надписи на украинском языке.

Однако киевлянкой Ломоносова себя не считает, поскольку все свое время будущая актриса тратила на обучение в хореографической школе, а на каникулы родители увозили ее из города на отдых. При этом украинскую столицу для себя российская актриса открыла только после переезда в Москву и начала профессиональной деятельности.

Приезжая в Киев для участия в съемках кино, по словам Ломоносовой, она по-настоящему познакомилась с украинской столицей. При этом актриса призналась, что иногда ей снится Киев, поскольку именно там до сих пор живет та маленькая девочка Оля.