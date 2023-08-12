В далеком 1980 году на экраны вышла мелодрама режиссёра Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» и сразу же стала лидером кинопроката. Фильм получил огромное количество наград, в том числе и
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В далеком 1980 году на экраны вышла мелодрама режиссёра Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» и сразу же стала лидером кинопроката. Фильм получил огромное количество наград, в том числе и Государственную премию, а в 1981 году советская мелодрама была отмечена статуэткой «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Один из самых известных киноляпов фильма о трех подругах из провинции, которые оказались в Москве, связан с пледом. В сцене, когда один из героев картины по имени Гоша накрывает Катерину пледом, внимательный зритель может обратить внимание, что точно такой же плед висел на стене в квартире у Володи. Когда одна из героинь оказывается в квартире у Володи во время свидания, то за ее спиной на стене висит тот же самый плед.

Еще одним интересным фактом о культовой советской мелодраме «Москва слезам не верит» является история о том, как американский президент Рональд Рейган пытался с его помощью познать тайну «русской души». Якобы 40-й президент США посмотрел советскую мелодраму восемь раз, чтобы разобраться в тонкостях русского менталитета.

Вам может понравиться
В подмосковном городе Раменское во время полета на воздушном шаре в небе случилось чрезвычайное происшествие, в результате которого женщина получила ожоги. О произошедшем инциденте сообщает Телеграм-канал 112. Сообщается, что супружеская

Одежда женщины загорелась во время праздничного полета на воздушном шаре в Подмосковье

В подмосковном городе Раменское во время полета на воздушном шаре в небе случилось чрезвычайное происшествие, в результате которого женщина получила ожоги. О произошедшем инциденте сообщает Телеграм-канал 112. Сообщается, что супружеская
Иран “не получит смягчение санкций”, даже несмотря на освобождение Тегераном пяти граждан США. Об этом заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен. Его цитирует РИА “Новости”. Во время одной

Блинкен: США не планируют снимать санкции с Ирана

Иран “не получит смягчение санкций”, даже несмотря на освобождение Тегераном пяти граждан США. Об этом заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен. Его цитирует РИА “Новости”. Во время одной
Польские археологи в ходе раскопок на территории небольшой деревни Пень обнаружили захоронение «ребенка-вампира», который умер в 5-7 лет. Ребенка похоронили с прикрепленным к ноге навесным замком и лицом вниз. По

В Польше раскопали могилу ребенка-вампира с замком на ноге

Польские археологи в ходе раскопок на территории небольшой деревни Пень обнаружили захоронение «ребенка-вампира», который умер в 5-7 лет. Ребенка похоронили с прикрепленным к ноге навесным замком и лицом вниз. По