В далеком 1980 году на экраны вышла мелодрама режиссёра Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» и сразу же стала лидером кинопроката. Фильм получил огромное количество наград, в том числе и Государственную премию, а в 1981 году советская мелодрама была отмечена статуэткой «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Один из самых известных киноляпов фильма о трех подругах из провинции, которые оказались в Москве, связан с пледом. В сцене, когда один из героев картины по имени Гоша накрывает Катерину пледом, внимательный зритель может обратить внимание, что точно такой же плед висел на стене в квартире у Володи. Когда одна из героинь оказывается в квартире у Володи во время свидания, то за ее спиной на стене висит тот же самый плед.

Еще одним интересным фактом о культовой советской мелодраме «Москва слезам не верит» является история о том, как американский президент Рональд Рейган пытался с его помощью познать тайну «русской души». Якобы 40-й президент США посмотрел советскую мелодраму восемь раз, чтобы разобраться в тонкостях русского менталитета.