Народный артист РФ Юрий Чернов стал почетным гостем форума, прошедшего в рамках открытого российского кинофестиваля «Волгоградский факел» с патриотическим уклоном. Российский актер, сыгравший более 100 ролей, высказался в адрес своего украинского коллеги – 77-летнего народного артиста Украины Владимира Талашко, известного российскому зрителю по таким картинам, как «В бой идут одни старики» и «Как закалялась сталь».

По словам 74-летнего Чернова, его украинский коллега Талашко снялся во многих советских, а позже и в российских картинах. При этом он часто приезжал на различные кинофестивали, проводимые в России, где он зарабатывал деньги своими выступлениями. Однако после начала боевых действий на Донбассе украинский актер стал поддерживать националистические батальоны деньгами и выступлениями.

Также Талашко сыграл роль деда в пропагандистском ролике киевского режима, где он дает «благословление» своему внуку перед отправкой в зону боевых действий на Донбассе. Чернов признался, что он потрясен такой позицией своего украинского коллеги, который некогда снимался в советских героических фильмах.

Российский актер заявил: «Ну что, Вова? Что хорошего ты добился своей “деятельностью” против России? Вы кричали, вы все хотели “москаляку на гиляку”. Гордились, хвастались лозунгами “мы Россию уничтожим”. И что же вы уничтожили? Вас самих Зеленский уничтожил, всю вашу землю искорежил!».