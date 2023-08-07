7 августа празднует свое 45-летие талантливая певица и автор песен Юлия Чичерина. В интервью она поделилась своими мыслями о артистах, уехавших за границу, о своей родине и о том, как
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7 августа празднует свое 45-летие талантливая певица и автор песен Юлия Чичерина. В интервью она поделилась своими мыслями о артистах, уехавших за границу, о своей родине и о том, как она выступает перед военнослужащими на передовой. Также Юлия Чичерина рассказала о своих впечатлениях от поездок в зону спецоперации.

Согласно словам певицы, жизнь бойцов напоминает образ монастырской жизни. Она подчеркнула, что для нее важны не только внешние аспекты, но и дела, слова и мысли. В интервью Юлия Чичерина рассказала, что исполняет песни, созданные на стихи Александра Проханова. Ее репертуар уже пополнился десятком композиций, основанных на его текстах. Певица отметила, что сотрудничество с таким выдающимся автором является для нее ценным опытом.

Юлия Чичерина также не забыла упомянуть о песнях, написанных на стихи Семена Пегова и Влада Маленко. Она поделилась, что накопилось столько композиций от этих авторов, что этого материала хватит на целый альбом. Относительно артистов, покинувших Россию, Чичерина выразила мнение, что русские музыканты, выступающие во всем мире, способствуют распространению русской культуры и таким образом работают на благо России. В то же время она выразила недоумение и негодование в адрес тех, кто критикует свою страну за рубежом.

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