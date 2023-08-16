Социальная сеть «Одноклассники» запускает новое шоу под названием «Полтора спортсмена», соведущим которого стал сын солиста популярной российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Как следует из официального пресс-релиза, вместе с Энджелом
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Социальная сеть «Одноклассники» запускает новое шоу под названием «Полтора спортсмена», соведущим которого стал сын солиста популярной российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова.

Как следует из официального пресс-релиза, вместе с Энджелом Жуковым новое шоу будет вести известный продюсер и шоумен Дмитрий Шепелев. Премьерный показ первого выпуска нового шоу прошел 15 августа. При этом передача будет выходит в еженедельном формате по вторникам.

«Полтора спортсмена» представляют собой программу в спортивно-познавательном стиле, где ведущие будут помогать детям подбирать наиболее подходящие для них виды спорта в качестве их будущего хобби.

В первом выпуске шоу младшему Жукову довелось посетить тренировку настоящей футбольной команды, а также испытать свои силы в бальных танцах. Энджел заявил, что ему очень понравилось учить танец ча-ча-ча, хотя изначально он был уверен, что бальные танцы – очень скучное занятие.

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