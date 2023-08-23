Вскоре зрители телеканала СТС смогут вновь увидеть героев полюбившегося ситкома «Папины дочки». Сериал получил продолжение. И на экраны вернутся не уже повзрослевшие герои, но и новые героини. Недавно создателями проекта был опубликован первый трейлер сериала.

В трейлере можно увидеть, что Веник, муж Даши Васнецовой, остается один со своими дочерями, так как Даша решила оставить свою семью и уехать. Также по кадрам можно будет сделать вывод, что в проект вернулись Лиза Арзамасова, играющая роль Галины Сергеевны, и Мирослава Карпович в роли Маши. Воспитывать дочерей Вениамину будут родственники и друзья. В проект также вернулись актеры Александр Олешко и Татьяна Орлова.

Дочерей Веника сыграют звезда «Мажора» Вита Корниенко, известная своей ролью в фильме «Чебурашка» Ева Смирнова, а также Полина Денисова и Полина Айнутдинова. К своим ролям также возвратятся Екатерина Старшова и Андрей Леонов.

Актер Михаил Казаков, играющий Полижайкина, не вернется в проект из-за полученной травмы в результате падения с 12-метровой высоты.