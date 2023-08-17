Кинокомпания «Монументал Вижн» начала съемки сериала «Берлинская жара», в котором будет показана роль советской разведки. Также в сериале будет сделан акцент на научном вкладе отечественных ученых в создании ядерного щита Советского Союза. Отмечается, что на экранах сериал появится в следующем году.

Для создания атмосферы 40-х годов в Петербурге были воссозданы берлинские улицы. В сериале будет показано противостояние советской разведки и британских спецслужб, которые пытались добыть информацию об урановой программе немецких нацистов.

Сюжет сериала повествует о секретном задании советского разведчика Франса Хартмана, находящегося в Берлине под прикрытием. Его цель – завладеть для советского руководства секретными данными по созданию нового вида оружия – атомной бомбы.

Главную роль исполнил Гела Месхи. Также в сериале будут задействованы актеры Алексей Филимонов, Кирилл Кяро, Анна Пескова, Егор Бероев и другие. Режиссер проекта – Евгения Лаврентьев. Сериал будет состоять из восьми серий.