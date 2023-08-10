Культовый фильм «Матрица» братьев Вачовски вышел на экраны в 1999 году. Однако до сих пор зрители и эксперты ухитряются находить все новые киноляпы в этом блокбастере. Согласно сюжету, к главному
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Культовый фильм «Матрица» братьев Вачовски вышел на экраны в 1999 году. Однако до сих пор зрители и эксперты ухитряются находить все новые киноляпы в этом блокбастере.

Согласно сюжету, к главному персонажу Нео является незнакомец Морфеус, который рассказывает об иллюзии под названием Матрица и борьбе против искусственного интеллекта, создавшего ее.

Именно с Морфеусом связан киноляп, который был замечен совсем недавно. Когда один из главных персонажей входит в Матрицу, на нем надеты матовые очки. Но через секунду линзы в очках внезапно становятся зеркальными, а матовое напыление внезапно пропадает. При этом хорошо видно, что на герое те же самые очки.

Еще один ляп связан с Тринити. Она успешно уходит от противников и не получает ни единой царапины. Однако через мгновение, когда героиня берет телефонную трубку, чтобы выйти из Матрицы, на ее лице вдруг появляется кровь.

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