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В Нью-Йорке после болезни умер актер Марк Марголис, блестяще исполнивший роль Гектора Саламанки в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Ему было 83 года.

Марголис запомнился поклонникам сериала «Во все тяжкие». Он появился во втором сезоне в 2009 году и отлично исполнил роль наркоторговца. Саламанка, способный общаться посредством служебного звонка и мимики, а также прикованный к инвалидному креслу, стал самым узнаваемым и популярным персонажем. Именно поэтому Марголиса пригласили в спин-офф «Лучше позвоните Солу».

Актер сыграл несколько десятков других ролей, причем главных среди них было очень мало. Однако даже в образах второго плана Марголис хорошо запоминался зрителям блестящим исполнением. Он участвовал в проектах “Ганнибал” и “Черный лебедь”, “Реквием по мечте” и “Ной”, во многих других

Издание «The Hollywood reporter» сообщило, что актер скончался 4 августа. О его смерти сообщил сын, который также рассказал о непродолжительной болезни знаменитого отца.

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