Из-за онкологического заболевания 17 августа умер хорошо известный российским зрителям телезлодей Давид Остроски. С 80-х годов прошлого столетия мексиканский актер снялся в более сотни проектов. Родился Остроски в еврейско-польской семье
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Из-за онкологического заболевания 17 августа умер хорошо известный российским зрителям телезлодей Давид Остроски. С 80-х годов прошлого столетия мексиканский актер снялся в более сотни проектов.

Родился Остроски в еврейско-польской семье в Мехико 13 сентября 1956 года.

В России он известен по ролям Мариано в телесериале «Марисоль», а также по образам графа д’Аренсо и Карлоса Манрике в «Просто Марии» и «Дикой Розе» соответственно. Он отлично играл злодеев, что и стало основной причиной популярности.

В прошлом году сильная боль в руке вынудила Остроски прекратить съемки. В результате обследования была выявлена опухоль, которая не поддавалась лечению. Руку пришлось ампутировать, причем актер распространял самые разнообразные слухи, не желая сообщать своим поклонникам истинные причины ухода из театра и кино.

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