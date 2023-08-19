Народный артист России Игорь Ясулович умер, не дожив до своего 82-летия. Такую печальную новость сообщили в Телеграм-канале ГИТИСа (Российском институте театрального искусства). «С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», – говорится в сообщении.

Игор Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд (переименовано в Залесье) в Самарской области в семье военного. Свое детство провел в Измаиле Одесская область. В 1962 году окончил актерский факультет ВГИКа. А затем поступил на режиссерский факультет, который окончил в 1974 году.

С 1962 года был актером Экспериментального театра-студии пантомимы «Эктемим». В период с 1964 по 1994 года работал в Театре-студии киноактёра. А с 1994 года стал актером Московского ТЮЗа.

Самые известные роли Ясуловича были в фильмах «Бриллиантовая рука» 1968 года, «12 стульев» 1971 года, «Мэри Поппинс, до свидания!» 1983 года, «Гостья из будущего» 1984 года.