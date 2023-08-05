Спустя 26 лет после выхода на экран научно-фантастической комедии «Люди в черном» популярный актер Уилл Смит рассказал, почему сначала отказался от участия в проекте и почему в итоге решил все-таки примерить на себя роль агента Джей. Об этом актер рассказал во время участия в шоу Hart to Heart.

По словам Смита, он только закончил работу в ленте Роланда Эммиреха «День независимости» и не хотел больше участвовать в съемках фильма об инопланетянах. Поэтому его ответ на предложение культового режиссера Спилберга был отрицательным.

Однако режиссер «Люди в черном» решил пообщаться с актером лично и отправил за Смитом свой вертолет. Актер вспоминает, что на тот момент он находился в Нью-Йорке, но после непродолжительного полета оказался в доме у Спилберга, где его уже ждал режиссер вместе с продюсером будущей культовой комедии.

В своей личной резиденции Спилберг предложил актеру холодный лимонад с газировкой и поинтересовался, по какой причине Смит отказывается от съемок в его фильме. Тогда будущий агент Джей понял, что это предложение, от которого невозможно отказаться.