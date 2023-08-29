В конце октября в национальном театре Габима в Израиле должен был состояться показ легендарного спектакля Марка Захарова «Поминальная молитва» от театра “Ленком”. Однако на сегодняшний день данное культурное событие не
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В конце октября в национальном театре Габима в Израиле должен был состояться показ легендарного спектакля Марка Захарова «Поминальная молитва» от театра “Ленком”. Однако на сегодняшний день данное культурное событие не сможет состояться.

Актер Анатолий Белый*, переехавший из России, обратился к поклонникам и заявил, что запланированный спектакль является спекуляцией на еврейской теме и вызывает недоумение. Он спросил у жителей Израиля, что это означает.

После этих слов начали поступать угрозы продюсеру гастролей. Площадка, где должен был состояться спектакль, стала объектом обвинений. Началась целенаправленная травля российского театра и его актеров.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что изначально продажи билетов шли достаточно хорошо. Однако после заявления Анатолия Белого* начались угрозы в адрес артистов. Как результат, пришлось принять решение об отмене гастролей.

*внесен в реестр иноагентов в РФ.

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