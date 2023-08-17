Нижегородец Сергей Лаптев, принимавший участие в популярном реалити-шоу «Выжить в Дубае» на канале ТНТ, рассказал журналистам о закулисье съемочного процесса, соперниках и появившихся поклонниках. По словам участника, колоть лед в
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Нижегородец Сергей Лаптев, принимавший участие в популярном реалити-шоу «Выжить в Дубае» на канале ТНТ, рассказал журналистам о закулисье съемочного процесса, соперниках и появившихся поклонниках.

По словам участника, колоть лед в пустыне показалось ему самым сложным испытанием на протяжение всего проекта. Лаптев признался, что затратить все свои ресурсы в неимоверную жару, чтобы расколоть лед быстрее своих соперников – это ужасно трудное занятие.

При этом участники шоу били лед на протяжение целого часа, а для телезрителей данное испытание продлилось всего пару минут. По мнению Лаптева, звездной команде кто-то помогал во время всех испытаний. В пример он привел случай, когда за час их команда еле-еле справилась с одной ледяной плитой, а бывший футболист Мамаев из звездной команды практически в одиночку разбил весь лед.

Также Лаптев признался, что после выхода в эфир первого выпуска телешоу, находясь на улице, с ним часто здороваются абсолютно незнакомые люди фразой: «О привет человек из Дубая!»

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