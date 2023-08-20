Российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) во время своего выступления на фестивале «Таврида.Арт», проходящем в Крыму, мог пострадать от ожогов. Во время исполнения песни Олега Газманова «Эскадрон» у певца загорелась шинель
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Российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) во время своего выступления на фестивале «Таврида.Арт», проходящем в Крыму, мог пострадать от ожогов. Во время исполнения песни Олега Газманова «Эскадрон» у певца загорелась шинель из-за попавшей на нее искры от пиротехнических пушек, работавших на сцене.

Однако, несмотря на возгорание шинели, SHAMAN продолжил выступление. Ярослав сбросил с себя верхнюю одежду прямо на сцене, не прерывая свой номер. Под восторженные крики публики артист эффектно фланкировал шашкой. После концерта Ярослав продемонстрировал свою шинель, на которой можно увидеть выгоревший кусок. Исполнитель пошутил, что «жизненно важные органы не пострадали». Также он отметил, что теперь у этой шинели яркая история.

Напомним, что в Крыму, в бухте Капсель под Судаком, уже третий день проводится 5 молодежный фестиваль «Таврида.Арт». на мероприятие приехало множество российских звезд и участников фестиваля.

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