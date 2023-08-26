Ко Дню российского кино телевизионный канал «Комедия» составил собственный «Абсолютный топ» отечественных кинокомедий, вышедших в прокат после 1991 года. Первое место опубликованного топа заняла картина известного режиссера Дмитрия Дьяченко «О
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Ко Дню российского кино телевизионный канал «Комедия» составил собственный «Абсолютный топ» отечественных кинокомедий, вышедших в прокат после 1991 года.

Первое место опубликованного топа заняла картина известного режиссера Дмитрия Дьяченко «О чем говорят мужчины», снятый в далеком 2010 году. Примечательно, что отечественная комедия была настолько популярна у зрителей, что в итоге было снято еще три части.

В 2011 году вышло продолжение комедии под названием «О чем еще говорят мужчины», в 2018 году появился третий фильм под названием «О чем говорят мужчины. Продолжение» и в 2022 году вышла заключительная часть под названием «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия».

Второе место рейтинга заняла комедия 2007 года под названием «День выборов», режиссером которой выступил Олег Фомин, а на третьем месте расположилась российская комедийная лента Алексея Нужного «Я худею», вышедшая на экраны в 2018 году.

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