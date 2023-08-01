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Популярная Tik-Tok блогерша Аня Покров поделилась своими впечатлениями после совместных съемок с российским актером Сергеем Буруновым, назвав его очень тяжелым человеком в реальной жизни. Об этом девушка рассказала во время интервью для YouTube-канала FAMETIME TV.

По словам молодой блогерши, до момента личного знакомства и совместных съемок в проекте «Музыкалити» она очень хорошо относилась к Бурунову. Однако в реальной жизни он оказался совершенно не таким, как Покров его себе представляла.

Tik-Tok блогерша отметила, что во время общения с Буруновым на проекте очень сильно чувствовался так называемый разрыв поколений. При этом девушка отметила, что актер постоянно говорил, как его «вымораживают тиктокеры».

На протяжении двух часов съемок в проекте Покров испытывала постоянный дискомфорт и была на грани срыва. По ее словам, как только она вышла из студии, то сразу же разрыдалась. Блогерша призналась: «Я чувствовала, будто я – маленькая девочка, сижу и отчитываюсь перед взрослым дяденькой».

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