«Полнейшая чушь», – заявил телеведущий Андрей Малахов после просмотра голливудского фильма «Барби», собравшего в кинотеатрах более 1 миллиарда долларов. Он отметил, что пожалел денег, потраченных на поход в кино.

«Кусаю локти, что, будучи зрителем, добавил свою копейку в миллиардные сборы!» — добавил Малахов.

Он рассказал также, что после начала сеанса четверо зрителей ушли из зала. Сам телеведущий сумел продержаться полчаса, а затем тоже последовал их примеру.

Фильм с Райаном Гослингом и Марго Робби в главной роли рассказывает о побеге главной героини из кукольной страны. Он уже в первый уик-энд собрал $356 миллионов. Однако в Южной Корее прокат оказался провальным – сборы за период с 4 по 6 августа составили всего 273 тысячи долларов. Также «Барби» намереваются запретить в Кувейте и Ливане, так как в картине обнаружили пропаганду гомосексуализма.