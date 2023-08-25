Во многих фильмах романтические сцены с поцелуями снимают настолько чувственно и эмоционально, что зрители потом начинают обсуждать детали очередного звездного романа. РИА Новости опубликовали материал о тонкостях актерской игры и
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Во многих фильмах романтические сцены с поцелуями снимают настолько чувственно и эмоционально, что зрители потом начинают обсуждать детали очередного звездного романа. РИА Новости опубликовали материал о тонкостях актерской игры и нюансах режиссерской работы при съемке интимных сцен.

По словам режиссера «Сквозь время» Александра Богуславского, во время первого дубля он заставляет актеров целоваться намного дольше, чем требуется по сценарию, чтобы дать возможность им прочувствовать друг друга. После этого остальные дубли снимаются на раз-два, объяснил режиссер.

Актриса Анастасия Ильинская, известная по таким фильмам, как «Дыхание» и «За полчаса до весны», иногда у актеров, которые не интересуются друг другом в реальном мире, получается передать романтические чувства очень правдоподобно. При этом бывает даже, что неприязнь одного из актеров в кадре может выглядеть, как сильнейшее влечение. По ее словам, фокус заключается в том, чтобы «правильно направить свою энергию».

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