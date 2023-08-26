Жена барабанщика и сооснователя рок-группы Mötley Crüe на концерте коллектива в Эль Пасо, расположенном в американском штате Техас, оголила грудь перед многотысячной толпой зрителей. Об этом в своем материале сообщает портал Page Six.

Во время шоу 60-летний барабанщик рокерского коллектива обратился к поклонницам, присутствующим на концерте, с призывом поднять свои футболки и показать всем присутствующим голые груди. После этого заявления он сообщил толпе зрителей: «Я выведу на сцену свою жену и покажу вам ее чертовы сиськи».

Вскоре супруга Томми Ли по имени Бриттани Ферлан поднялась на сцену и с улыбкой на лице подняла белый топ вверх, оголив перед многотысячной толпой свою голую грудь. После этого она подошла к мужу, чтобы поцеловать его. Уходя со сцены, Бриттани второй раз повернулась лицом к толпе и снова задрала свой топ, еще раз продемонстрировав голую грудь.

После этого Томми Ли снова обратился к зрителям и выкрикнул: «Разве не так надо начинать вечеринки? Поехали!».