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Известный по роли Ромы Букина в популярном сериале «Счастливы вместе» актер Александр Якин практически полностью исчез с экранов. В Сети даже распространились слухи, что уроженец подмосковного Чехова и вовсе решил отказаться от актерской карьеры. Однако это не соответствует действительности.

Некогда популярный артист, запомнившийся зрителям также по главной роли в сериале «Восьмидесятые» и драме «Парниковый эффект», с шести лет начал участвовать сначала в сельских постановках, а после выступал на сцене Чеховского городского театра.

В последнее время актер не принимал участия в съемках новых проектов по причине того, что он сначала решил получить профильное образование и поступил в ГИТИС со второй попытки, а после приступил к работе в труппе Театра наций.

Пока актеру не удается вернуться на большие экраны, но Якин не отчаивается и продолжает посещать кастинги различных проектов в надежде получить стоящую роль. При этом ожидается, что актер примет участие в съемках нового ситкома «Букины», который станет продолжением сериала «Счастливы вместе».

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