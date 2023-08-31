Александр Лымарев, ставший широко известным после роли сержанта Михаила Медведева в отечественном сериале о буднях армейской службы «Солдаты», в интервью News.ru заявил, что популярность не поменяла его жизнь кардинальным образом.
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Александр Лымарев, ставший широко известным после роли сержанта Михаила Медведева в отечественном сериале о буднях армейской службы «Солдаты», в интервью News.ru заявил, что популярность не поменяла его жизнь кардинальным образом.

Сам актер не считает комедийный сериал визитной карточкой своей актерской карьеры, поскольку он также снимался в таких картинах, как «Застава Жилина», «Нулевой километр», «Свой-Чужой», «Медовый Месяц» и «Чужое Лицо».

По словам Ламырева, после успеха в сериале его начали активнее приглашать на различные кастинги, однако кардинально ничего не изменилось. «Звонят, предлагают новые проекты, но я прохожу пробы на общих основаниях. Сценарии на дом не приносят», – пошутил актер.

При этом с 2007 года он играет в ряде антрепризных спектаклей в театре, а также профессионально увлекается музыкой, играет на гитаре и барабанах, выступая в качестве диджея на различных мероприятиях.

«Чувствую потребность находиться в мире звуков. Очень люблю все, что связанно с техникой и электроникой. Телефоны, фотоаппараты. Люблю фотографировать и затем обрабатывать, что снял. Иногда рисую», – отметил актер.

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