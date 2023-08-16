Российские киноплатформы активно приобретают лицензии на показ турецких сериалов, которые получили огромную популярность благодаря впечатляющим кадрам, выдающимся актерским талантам и увлекательным персонажам. Вдобавок к этому, присутствует невероятная «химия» между актерами
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Российские киноплатформы активно приобретают лицензии на показ турецких сериалов, которые получили огромную популярность благодаря впечатляющим кадрам, выдающимся актерским талантам и увлекательным персонажам. Вдобавок к этому, присутствует невероятная «химия» между актерами на экране, которая удивительно трогает зрителей по всему миру, рассказывает РИА Новости.

Заметной чертой турецких сериалов является более умеренное изображение любовных сцен, чем это характерно для европейских или американских проектов. Тем не менее, именно эти моменты часто становятся вирусными в социальных сетях и вызывают обсуждения в обществе.

В Турции моральные и этические нормы в кино, сериалах и музыкальных клипах регулируются организацией RTÜK (Высший совет радио и телевидения). Она следит за тем, чтобы эти нормы соблюдались не только в отечественных, но и в зарубежных картинах. В случае нарушения этих норм, телеканалы могут быть оштрафованы или временно лишены права на вещание.

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