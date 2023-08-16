Первый сезон «Игры в кальмара» стал самым успешным проектом в истории онлайн-сервиса Netflix. Сюжетная линия фильма закончилась весьма неоднозначно, что подразумевало возможность выпуска второго сезона. Поэтому студия приступила к съемкам продолжения сериала в режиме строжайшей секретности.

По слухам, съемочный процесс нового сезона сериала займет около 10 месяцев, после чего некоторое время уйдет на монтаж и озвучку каждой серии. Вероятнее всего премьерный показ новых эпизодов начнется не раньше осени 2024 года.

По словам актера Ли Джон-дже продолжение популярной истории будет намного масштабнее оригинала. После выхода первого тизера второго сезона на платформе Netflix фанаты проекта узнали, кто из полюбившимся им героев появится в продолжении.

Уже известно, что в съемках продолжения принимают участие актеры из первого сезона: Ли Джон-дже (призер первой игры из оригинального шоу), Ли Бен-хон (фронтмен) и Ви Ха-джун (детектив). Актерский состав второго сезона пополнится такими фамилиями, как Им Си Ван, Кан Ха Ныль, Пак Сон Хун и Ян Дон Гын, которые сыграют новых героев.