Как отмечает в своем материале «Московский Комсомолец», просмотр популярного советского сериала «Семнадцать мгновений весны» в вечерний прайм-тайм для современного зрителя может превратиться в то еще приключение.

Примечательно, что даже более зрелые люди уже давно не смотрят телевизор «как раньше». В современных реалиях любое занятие, в том числе и просмотр фильмов, не обходится без постоянного спутника – смартфона, на который то и дело отвлекаешься, чтобы ответить кому-то в переписке или прочитать актуальную новость.

При этом некоторые фильмы, в особенности советского производства, требуют концентрации внимания на сюжетной линии. Не исключение и «Семнадцать мгновений весны», где нет современных атрибутов фильмов про шпионов – динамичных сцен с перестрелками и погонями.

Напротив, в фильме присутствует очень большое количество эпизодов, в которых вроде бы толком ничего не происходит, а затем идет очень динамичный диалог, в котором поток информации на единицу времени просто зашкаливает.

Еще одним вредоносным фактором при просмотре «Семнадцати мгновений весны» кроме смартфонов является рекламная пауза. Эксперты уже давно отмечали, что некоторые фильмы по телевидению необходимо транслировать без перерывов. Хорошо, что некоторые телеканалы – это понимают и транслируют советскую классику целиком.