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Среди китайских модниц появился новый тренд в одежде. Причем прообразом новых нарядов китаянок стала классическая форма советских выпускниц – темный сарафан, белый фартук и лента через плечо  с надписью «Выпускник».

Эти наряды стали пользоваться огромной популярностью у местного населения. Авторы издания «Аргументы и факты» сообщают, что производством «советской одежды» занялись многие компании, которые в итоге «озолотись» за счет колоссальных продаж. Ведь стоимость такого комплекта в переводе на российские рубли составляет около четырех тысяч. Спрос на модную атрибутику в советском стиле в Поднебесной просто невероятный.

Однако отмечается, что различие в «школьной форме» все же имеются. У советских школьниц лента была красная с надписью «Выпускник». А китайцы носят синие ленты, на которых написано «Витпуджи». Что значит эта надпись – достоверно не известно, но российские интернет-пользователи предполагают, что это и есть слово «выпускник», только исковерканное. Другая версия – это название китайского бренда With PUJi, выпускающего женскую одежду в стиле «Лолита».

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