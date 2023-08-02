В наступающем месяце телезрителям предстоит окунуться в мир киносериалов, который соответствует самым разнообразным вкусам.
Любителям темных и загадочных историй приглянутся российские сериалы «Замаячный» и «Последователи», а также австралийская драма от автора «Плача» и детектив от создателей культового «ОА».
Поклонников анимации порадуют два проекта от творцов «Рика и Морти», а также спин-офф легендарного «Времени приключений».
Любителям блокбастеров и динамичного экшена предстоит оценить новое шоу по мотивам «Звездных войн» и продолжение «Вторжения». Вот некоторые из самых ожидаемых сериалов августа, представленные в подборке «Ленты.ру»:
- Комедийный криминал «Диагноз «Везучая» (Россия)
- Комедийный детектив «Убийства в одном здании» (США)
- Триллерная драма «Замаячный» (Россия)
- Драмеди «В ритме жизни» (США)
- Триллерная драма «Последователи» (Россия)
- Фантастический боевик «Асока» (США)
- Драма «Потерянные цветы Элис Харт» (Австралия)
- Драма «Магарсус» (Турция)
- Комедийное приключение «Ван-Пис» (США, Великобритания, Япония, ЮАР)
- Комедия «Суровый стажер» (Южная Корея)