В наступающем месяце телезрителям предстоит окунуться в мир киносериалов, который соответствует самым разнообразным вкусам.

Любителям темных и загадочных историй приглянутся российские сериалы «Замаячный» и «Последователи», а также австралийская драма от автора «Плача» и детектив от создателей культового «ОА».

Поклонников анимации порадуют два проекта от творцов «Рика и Морти», а также спин-офф легендарного «Времени приключений».

Любителям блокбастеров и динамичного экшена предстоит оценить новое шоу по мотивам «Звездных войн» и продолжение «Вторжения». Вот некоторые из самых ожидаемых сериалов августа, представленные в подборке «Ленты.ру»: