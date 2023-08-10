Известная актриса Агата Муцениеце отреагировала на резкую критику своего танца, который она выложила в Сети. Тогда в комментариях актрисе написали, что «она сошла с ума без мужика». По ее словам, она не ожидала увидеть такое большое количество негативных комментариев под видео со своим танцем в пижаме.

В своем личном блоге Агата написала: «это просто танец». Актриса отметила, что негативные комментарии на безобидный танец могут написать только глубоко несчастные в браке женщины, которые мечтают о свободе. По ее словам, самыми распространенными негативными комментариями были те, в которых говорилось, что одиночество не идет ей на пользу.

При этом Агата отметила, что не стоит путать самодостаточность женщины и наличие рядом с ней мужчины, поскольку это не взаимосвязанные вещи. Также актриса пожаловалась, что в России огромное количество женщин просто помешано на браке. Такие женщины видят единственную цель в своей жизни – выйти замуж.

Напомним, что Агата Муцениеце растит двоих детей, которых она родила от Павла Прилучного. Однако звездная пара рассталась 15 июня 2020 года, а наладить взаимные отношение после разрыва они смогли только по прошествии трех лет, о чем оба признались в интервью.