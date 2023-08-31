Прямо сейчас в Брянске российская ПВО отражает очередную террористическую атаку украинских беспилотников. Местные жители пишут о взрывах, которые звучат над городом.

Портал «Русская весна» пишет о массированной атаке противника. Три беспилотника уже удалось перехватить, но дроны продолжают лететь в сторону областного центра.

Также военные корреспонденты опубликовали в тг-канале видеозаписи, на кадрах которых запечатлен момент уничтожения одного из вражеских БПЛА. Падение дрона сопровождается взрывами.

Напомним, в ночь на 30 августа ВСУ предприняли массированную атаку на российские регионы. Помимо Брянской, под удар должны были попасть Рязанская, Орловская, Московская области. Однако ПВО сумела отразить нападение противника, причем обошлось без жертв и пострадавших.