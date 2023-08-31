Невозможность попасть в салон своей машины – ситуация, которая хотя бы раз случалась с каждым автовладельцем с большим водительским стажем. Причины этого могут быть разными, но у всех таких случаев есть одно общее неприятное свойство – это неожиданность, происходят они в самый неподходящий момент. Условно все такие ситуации можно разделить на два типа:

Вскрытие машины требуется из-за отсутствия ключа. Ключ имеется, но он не срабатывает.

Отсутствие ключа

Отсутствие ключа означает не только, что ключ потерян или даже, возможно, украден. Ключ мог быть отставлен по неосторожности внутри салона, и сработала автоблокировка. Другой вариант этой проблемы – ключ обламывается в замке из-за неполадки запорного механизма и механического износа ключа. То есть, в любом случае, требуется вскрытие автомобиля. Сделать это можно самостоятельно или обратившись в экстренную профильную службу вскрытия автомобилей (что рекомендуется).

Не срабатывает ключ или брелок

Иногда проблема может быть довольно простой, например, разрядилась батарейка брелока. Но даже такая мелочь может привести в затруднение, если произошла она на трассе или вдали от населенных пунктов. Другие причины блокировки салона авто:

разрядилась АКБ (аккумулятор);

выход из строя центрального замка;

обрыв троса замочного механизма в дверце;

в зимнее время года возможно замерзание личинки замка или резиновых уплотнителей двери;

физический износ запорного механизма и, как следствие, поломка его;

повреждение замка при взломе или из-за действий вандалов.

При несрабатывании ключа или открывающего брелока необходимо обязательно выявить конкретную причину, так как от этого зависит алгоритм дальнейших действий. Точно определить причину отказа ключа поможет мастер СТО, но для этого придется везти авто на сервис, либо специалист по аварийному вскрытию, который приедет на место нахождения автомобиля и на месте аккуратно откроет авто.

Если нет возможности вызвать помощь

У всех методов самостоятельного открытия есть один существенный минус – они повреждают лакокрасочное покрытие автомобиля или выводят из строя различные части корпуса. Замки, установленные на дверцах, не предназначены для легкого вскрытия.

Способ, когда добираемся до открывающего рычажка двери. Верхний угол двери отжимаем с помощью ломика, монтировки или толстой отвертки. Затем забиваем деревянный клин в образовавшийся зазор. Таким образом получаем щель, достаточную для того, чтобы просунуть проволоку или шнурок, которыми подцепляем рычаг открытия замка. Способ достаточно трудоемкий, требует наличия инструментов и изрядной ловкости и терпения. Если действовать нужно быстро, то лучше разбить стекло. Только не делайте это локтем, как часто можно увидеть в кино. Автомобильное стекло достаточно прочное, бить нужно твердым тяжелым предметом: молотком, камнем, поленом. Проникаем внутрь через багажник. Если конструкция автомобиля позволяет, и у вас складываются задние сиденья, то можно проникнуть в салон через багажник. Для этого придется сорвать замок багажника. Сделать это, просто дернув дверь багажника вверх, вряд ли удастся, предварительно лучше отогнуть немного дверь ломиком. Если дело в севшем аккумуляторе, можно подсоединить внешний источник питания, при его наличии. Поддомкратьте передние колеса для получения доступа к защитному кожуху двигателя. Снимите кожух, найдите стартер, соедините плюс от внешнего аккумулятора к плюсу стартера, а минус к любому зашкуренному (очищенному от краски) месту корпуса, которое будет выполнять функцию массы. Так вы подадите ток на все узлы автомобиля и центральный замок сработает. Эта работа требует осторожности и точности, иначе можно сжечь проводку.

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