88-летняя актриса Валентина Талызина в интервью Вячеславу Манучарову на проекте «Эмпатия Манучи раскрыла интересную деталь из жизни Аллы Пугачевой.

Выяснилось, что примадонна, которая в начале СВО вместе с семьей переехала в Израиль, в свое время предприняла кое-какие меры, чтобы «быть русской».

«У Пугачевой папку звали Борух. А она — не холопка и не раба. Переименовала папку в Бориску. Бориска — славянское имя. А? Русской захотела быть!», – сообщила Талызина.

Она также катком проехалась по Лии Ахеджаковой, которая появляется на сцене с украинским флагом и делает антироссийские заявления.

«Она — не актриса. Она типаж. Маленькая собачка до старости щенок. Она очень понравилась в «Иронии судьбы» Рязанову, она быстро прилипла к нему в семью, стала другом», – пояснила артистка.

Талызина, которая высказалась в поддержку специальной военной операции и России, считает недостойным поведение своих коллег по актерскому цеху, которые уехали на Запад и оттуда критикуют свою страну.