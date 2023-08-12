Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли поставил спектакль «Неотправленные письма», за основу которого был взят роман Олега Роя о специальной военной операции, и призвал «прервать молчание в культуре об СВО». При этом автор романа Рой назвал решение о создании постановки спектакля «настоящим поступком».

По мнению автора романа, тематика специальной военной операции остается мало освещаемой в современной российской культуре. Многие события, происходящие в зоне СВО, остаются в тени и не обсуждаются публично.

Режиссер спектакля Вячеслав Манучаров призвал своих коллег прервать «молчание в культуре о спецоперации». По его словам, данный спектакль позволил пролить хоть немного света на данные события. В постановке поднимаются такие важные вопросы, как настоящие человеческие ценности, последствия боевых действий и героизм в тылу и на фронте. Авторы спектакля постарались показать судьбы солдат, их знакомых и близких.