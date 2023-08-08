Несмотря на отсутствие в российском прокате мировых премьер в виде фильмов «Барби» и «Оппенгеймер», новинки добрались до отечественных зрителей в виде копий, распространяемых через торрент-сервисы. При этом пока на портале
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Несмотря на отсутствие в российском прокате мировых премьер в виде фильмов «Барби» и «Оппенгеймер», новинки добрались до отечественных зрителей в виде копий, распространяемых через торрент-сервисы. При этом пока на портале присутствуют только версии фильмов в низком качестве, о чем свидетельствует довольно низкий уровень скачиваний: «Барби» около 8 тысяч и «Оппенгеймер» в районе 4 тысяч.

При этом эксперты уверены, что со временем количество просмотров возрастет, однако процентное соотношение загрузок существенно не измениться. Поскольку в кризисное для мира время зритель предпочитает комедию драме. Этим и объясняется большая популярность фильма «Барби» не только в России, но и во всем мире, чем у картины «Оппенгеймер».

Напомним, что фильм Греты Гервиг под названием «Барби» рассказывает фантастическую историю куклы Mattel, которую за несоответствие канонам красоты выгоняют за пределы волшебной страны Барбиленд в реальный мир.

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