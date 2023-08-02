Фронтмен группы Megadeth, Дэйв Мастейн, посмеялся над музыкантами, которые просят зрителей не бросать предметы на сцену во время концертов. Это заявление он сделал в эксклюзивном интервью для телеканала SVT.

«Лично меня это совсем не беспокоит. Помимо всего прочего, у меня очень плохое зрение, так что, вероятно, я не замечу ничего, что будет лететь в воздухе, пока не станет слишком поздно», — с улыбкой прокомментировал Мастейн.

Музыкант поставил под сомнение таких артистов, сравнивая их с избалованными детьми. Он считает, что зрители начинают метать предметы на сцену в основном во время неудачных выступлений, когда им что-то не нравится. Мастейн подчеркнул, что, на его взгляд, если бы музыканты могли предложить поклонникам высококачественное шоу, то им не пришлось бы следить за летящими предметами на сцену.